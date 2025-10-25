БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Латинска Америка арестуваха 225 души за престъпления срещу дивата природа

В операцията участвали служители на реда от девет държави, идентифицирани били най-малко 400 престъпления срещу дивата природа

Координирана от Интерпол международна операция срещу престъпленията срещу дивата природа в Латинска Америка доведе до задържането на 225 души и спасяването на множество незаконно търгувани животни, предаде ДПА.

Интерпол съобщи, че в хода на съвместната работа на служители на реда от девет държави са били идентифицирани най-малко 400 престъпления срещу дивата природа, включително трафик на диви животни и незаконна сеч.

Властите са разкрили и множество маршрути за трафик към Европа и Азия.

Полицейски служители са успели да спасят много животни, включително костенурки и диви котки. Конфискувани са били 2,4 тона перки от акули и скатове, както и големи количества дървен материал, включително кедър и розово дърво. Иззети са и оръжия и лодки.

Интерпол заяви, че разследващите са открили горещи точки на обезлесяване, надвишаващи 50 000 хектара. Незаконната сеч е била организирана от престъпни мрежи, действащи на различни континенти.

В хода на проведената през месеците май и юни операция с кодовото име "Майката Земя VII" са разкрити и други престъпления като незаконен добив на злато в Панама, съпроводен от експлоатация на детски труд, трафик на хора и замърсяване с живак.

Операцията е част от инициативата ГАИА, финансирана от германското министерство на околната среда. ГАИА е алианс от изследователски институти, екологични организации и компании, които се стремят да подобрят изследванията на дивата природа, мониторинга на екосистемите и опазването на видовете чрез разработване и прилагане на нови технологии като устройства за проследяване, изкуствен интелект, сателитни средства за комуникация и др.

