В навечерието на съединението: Съединение пази паметта за героите на празника

Тържествата по повод празника започват от град Съединение. Преди 141 години оттам тръгва четата на Продан Тишков – Чардафон с намерението да бъде арестуван генерал-губернаторът на Източна Румелия и да бъде провъзгласено Съединението с Княжество България. Паметни събития, които ние днес отбелязваме като една от най-светлите дати в историята на съвременната българска държава.

Едва 18-годишна учителката Недялка Шилева се включва с младежка страст в организацията на Съединението между Княжество България и Източна Румелия. И така остава в историята като „Голямоконарската Райна Княгиня“.

Величка Кирова, директор на СУ „Недялка Шилева“ – Съединение 2002: "Недялка Шилева е родена 1867 година в град Съединение. Извезала знамето на Съединението, по заръка на Продан Тишков, който по-късно става и неин съпруг. Буйна жена, която не се отказва и заедно с него тръгват за Пловдив и правят всичко възможно да стане Съединението."

Недялка Шилева е единствената жена в похода на голямоконарци редом с мъжете. За да запазят делото ѝ за поколенията, по решение на общинския съвет в град Съединение от миналата учебна година тя е патрон на всички училища в общината. Вдъхновена от личността на младата жена, четвъртокласничката Никол Тонкова е написала и химн.

Никол Тонкова, ученик: „Недялка Шилева е с нас, споменаваме я в този час. Тя знамето е везала с любов и чест, за да ни води към успехи днес."

Едноименното училище вече има девиз, лого и знаме. В двора му е поставена и специална пейка, дарение от бивши ученици, която ежедневно напомня на децата за делото на Недялка Шилева.

Никол Тонкова ,ученик: "Трябва да я помним. Тя трябва да остане в сърцата ни с нас и ние по нейните стъпки – четем, пишем, говорим за нея."

Георги Руменов, кмет на град Съединение: "Стремим се по всякакъв начин ние да предадем духа на Съединението като исторически момент и значимост за нашата държава за идните поколения. Затова всяка година ...организацията, която правим, е да привлечем все повече млади хора, да привлечем все повече вниманието на по-голям кръг от хора, за да може тези исторически моменти да се предават наистина на поколенията."

Всяка година жителите на Съединение се включват в традиционния поход по стъпките на Голямоконарската чета, а паметта за героите-съединисти остава съхранена.