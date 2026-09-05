Интензивен трафик в района на Кресна: Отново километрични опашки към Гърция

Интензивен трафик и километрични опашки се образуваха през целия ден в района на Кресна. Задръстванията започваха още преди пътен възел „Асимити“, преминаваха през цялото Кресненско дефиле и стигаха до град Кресна.

Пътуващите се налагаше да изчакват между един и три часа. В следобедните часове трафикът обърна посоката си и се образуваха колони на кръговото кръстовище в Кресна, в посока София.

Към този час движението е значително по-спокойно, но остава по-интензивно към столицата.

Очаква се трафикът отново да се засили в понеделник, когато много хора ще тръгнат да се прибират преди първия работен ден.