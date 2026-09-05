Протест "Спрете лодките" в Дувър: За първи път катер на "Фронтекс" в Ламанша за спасяване на мигранти

Стотици маскирани демонстранти с лозунги "Спрете лодките" с мигранти нарушиха сериозно входящия и изходящия трафик в Дувър - най-голямото международно фериботно пристанище на Великобритания. Дувър е сцена на редовни протести срещу нелегалната имиграция, но днешната проява е била от по-голям мащаб, отбелязва БиБиСи от място.

Полицията постепенно успя да освободи пътищата около пристанищния комплекс в Дувър и ескортира участниците в протеста към местната железопътна гара. Пол Кинг, общински съветник от "Реформирай Обединеното кралство" от Дувър Уест, обяви, че има информация за масова проява под мотото "Спрете лодките".

"Полицията на Кент предприе действия във връзка със спонтанен протест сутринта на 5 септември. Няма извършени арести. Движението се нормализира. Всички участници се разпръснаха до обяд", написа полицията на Кент в Екс.

Правителството потвърди правото на протест, но осъди действията, довели до безредици. Депутатът - лейбърист от Дувър и Дийл - Майк Тап обвини демонстрантите, че не отчитат предприетите мерки, довели до спад с 41 процента на влизанията на Острова с малки лодки.



За първи път граничната агенция на Евросъюза разполага патрулни кораби в Ламанша за спасяване на мигранти, тръгнали от Франция към Великобритания. Фронтекс подчертава, че мисията й се свежда до подкрепа на френските спасителни операции и не включва "залавяне на мигранти в морето". Лондон предоставя на Париж милиони лири за укрепване на граничната сигурност. Френските власти действат предимно срещу организаторите на трафика на хора, но като цяло не спират мигрантите, попаднали в морето, заради риск за тяхната сигурност. Спасените мигранти могат да се движат свободно във Франция и често повтарят опита си да достигнат Острова с надуваеми лодки през Ламанша.