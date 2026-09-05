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Фронтекс разполага патрулен кораб в Ламанша за първи път

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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фронтекс двойно повече мигранти навлезли западните балкани
Снимка: БГНЕС/Архив
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Граничната агенция на ЕС Фронтекс разполага патрулни кораби в Ламанша за първи път, за да помогне за спасяването на мигранти, които се сблъскват с трудности при преминаването от Северна Франция във Великобритания, предаде ДПА.

Корабът, действащ край френското крайбрежие, е подкрепян в издирването и спасяването от френски съдове и работи със самолет за наблюдение, който Европейската агенция за гранична и брегова охрана разполага над Ламанша от 2021 г. насам, съобщи снощи Фронтекс.

Фронтекс ще разположи един испански кораб през септември и друг през октомври, докато кораби от Литва са планирани от ноември до януари 2027 г. Френските власти запазват контрола върху операциите, включващи корабите на Фронтекс.

Агенцията на ЕС подчерта, че ролята ѝ е ограничена до подкрепа на френските спасителни операции и не включва „прихващане на мигранти в морето“. Голям брой мигранти от години се опитват да прекосят Ламанша с надуваеми лодки, за да стигнат до Великобритания.

Лондон отдавна се стреми да ограничи преминаванията с френска подкрепа и предоставя на Париж милиони лири, особено за укрепване на граничната сигурност. Френските власти се насочват към контрабандистите, но като цяло не спират мигрантите, след като те са попаднали в морето, поради риска да ги изложат на опасност.

Мигрантите, спасени в морето, остават свободно да се движат във Франция и понякога правят многократни опити да прекосят Ламанша с лодка.

#патрулни кораби #ламанша #ФРОНТЕКС #мигранти

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