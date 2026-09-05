Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол

Двама души са загинали при тежка катастрофа между два леки автомобила край Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден минути след 19.00 часа тази вечер.

Произшествието е станало на път II-53 Ямбол – Сливен, в близост до изхода на Ямбол. При сблъсъка единият от автомобилите се е запалил.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и „Пътна полиция“. По първоначална информация двама души са загинали на място.

В момента на мястото се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е изцяло затворено.

Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Причините за тежката катастрофа се изясняват.