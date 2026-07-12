В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест

Известният музей „Соломон Р. Гугенхайм“ в Ню Йорк е сред няколкото сгради в Манхатън, в които наскоро бяха открити следи от бактерията, причиняваща легионелоза, известна още като легионерска болест, съобщава Асошиейтед прес.

В петък здравните власти в града публикуваха списък с 31 сгради в квартал „Горен ийст сайд“, на които е било наредено да почистят и дезинфекцират своите климатични системи, тъй като градът се бори с най-новото разпространение на болестта, която представлява тежка форма на пневмония.

Музеят е сред 19-те сгради, които вече са приключили с почистването.

Градските власти подчертаха, че положителните резултати от тестовете не потвърждават, че някоя от сградите е източник на епидемията, тъй като проведените тестове не са могли да разграничат живите от мъртвите бактерии.

Музеят също така не е бил затворен нито за момент поради положителния тест или санитарните мерки, заявиха те.

Музеят „Гугенхайм“ е проектиран от известния архитект Франк Лойд Райт и е обявен за обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО като едно от най-значимите архитектурни творения на ХХ век.

Според най-новите данни на здравните власти над 50 души са диагностицирани с легионерска болест във връзка с огнището в „Горен ийст сайд“, като близо 20 от тях все още са в болница. До момента не са съобщени смъртни случаи.

Миналата година при голяма епидемия в квартал „Харлем“ в горната част на Манхатън загинаха седем души, а над 100 се разболяха; в крайна сметка източникът на заразата беше проследен до охладителните системи на покрива на болницата „Харлем“ и до близката строителна площадка, където се намира градската лаборатория за обществено здраве.

Бактериите, причиняващи легионелоза, обикновено се размножават в топла вода и могат да се разпространяват във водопроводите на сградите, в душове, джакузита и охладителни системи.

Болестта не се предава от човек на човек. Хората често се заразяват, като вдишват миниатюрни капчици от замърсена вода.

Симптомите обикновено се проявяват от два дни до две седмици след излагането и включват кашлица, треска, главоболие, мускулни болки и затруднено дишане.