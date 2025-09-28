В очакване на Роби Уилямс – тази вечер на стадион „Васил Левски“

Британската поп звезда Роби Уилямс се завръща в България с концерт на националния стадион „Васил Левски“ тази вечер.

София е част от световното му турне, стартирало през май от Единбург, което подгрява публиката за предстоящия албум „Britpop“, очакван след две седмици.

С повече от 85 милиона продадени албума и 14 първи места в британските класации, Роби остава една от най-големите музикални икони. Концертът в София е вторият му в България – преди 10 години той изнесе незабравимо шоу пред 35 хиляди души в Бургас.