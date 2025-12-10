В Париж представиха спорни проекти за нови витражи на катедралата "Нотр Дам"

Проектите за шест витража, които ще заменят съществуващи прозорци в катедралата "Нотр Дам" , бяха представени във вторник в известната зала "Гран Пале" в Париж, съобщи ДПА.

Стъклописите, които предизвикаха бурни дискусии във Франция, се очаква да бъдат монтирани в южната част на катедралата до края на 2026 г. Парижката забележителност все още е в процес на реставрация след опустошителния пожар през април 2019 г.

Седемметровите творби на художничката Клер Табуре преосмислят историята на Петдесетница в ярък, съвременен стил. Сцените изобразяват фигури, облъчени от пламъци - символ на обновление и на съдбата на катедралата.

Проектът е спорен, тъй като включва премахването на неповредени прозорци, инсталирани от френския архитект Йожен Виоле льо Дюк в средата на 19 век като част от реставрация на "Нотр Дам".

Някои критици смятат, че намесата на съвременни художници не трябва да става за сметка на съществуващите произведения, а други предупреждават, че подмяната може да наруши фината игра на светлината в капелите. Петиция за запазване на историческите прозорци събра почти 300 000 подписа.

Табуре е международно призната художничка, известна с творбите си в ярки цветове, където фигурите - предимно деца и млади хора, създават усещане за скрита драма.

Проектите могат да бъдат разгледани под заглавието "На един дъх" до 15 март.