Студенти от НАТФИЗ блокираха ул. "Раковски" в знак на протест срещу правителството

Движението на автомобили беше блокирано
Студенти от НАТФИЗ се събраха пред учебното заведение в знак на протест срещу правителството и блокираха ул. "Раковски".
По време на демонстрациятата младежите пресичат пешеходната пътека пред учебното заведение и скандират.
Снимки: БТА
Движението на автомобили беше блокирано. След това студентите от НАТФИЗ се придвижиха към Софийския университет.
Там се събраха още две организации - студентската инициатива "STOP". Те заявиха, че гласът на студентите и всички с младежки дух е решаващ. Мнението им има значение – то не трябва да бъде пренебрегвано, а да бъде "чуто и наложено".
Пред СУ се събраха и студенти и възпитаници на Юридическия факултет на СУ под името "Студенти против мафията".
В декларация те изразиха възмущение от задкулисието, институционалния произвол и модела на концентрация на власт, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Младите юристи заявиха, че обединението е непартийно, основано на "морална нетърпимост към злоупотребата с власт" и на принципите на правовата държава.