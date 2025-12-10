БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Георгиев от Страсбург: Държавите, подложени на миграционен натиск, да имат повече свобода да защитят националния интерес

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
министър георгиев страсбург държавите подложени миграционен натиск имат повече свобода защитят националния интерес
България смята, че при условията на силен миграционен натиск следва да бъде призната по-широка възможност за държавите да предприемат мерки за връщане на мигранти, когато това е необходимо за защитата на националната сигурност и обществения ред. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на неформална конференция на министрите на правосъдието на Съвета на Европа, която се провежда в Страсбург днес.

България се присъедини към общото изявление на 27 държави членки на Съвета на Европа, призоваващо за по-ефективен и балансиран подход към миграцията при пълно зачитане на човешките правата, в съответствие с Европейската Конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Форумът в Страсбург се провежда по инициатива на генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и в него участват представители на всички държави-страни по ЕКПЧ. Основните въпроси в обсъжданията са миграцията, практиката на Европейския съд в Страсбург и търсенето на необходимия баланс между защитата на правата на човека и в частност на мигрантите, от една страна и на националната сигурност на отделните държави и техните граждани, от друга страна. В конференцията участват също председателят на ПАСЕ Теодорос Русопулос и представители на Европейския съюз.

В изказването си на форума българският правосъден министър Георги Георгиев заяви, че ролята на ЕСПЧ е ключова и неотменима в защита на човешките права, както и че България е страна, която от години е подложена на постоянен и значителен миграционен натиск, обусловен от обстоятелството, че е външна граница на Европейския съюз, съответно - на Шенгенското пространство.

През последните години проблемите на миграцията, включително в светлината на Конвенцията за основните права и свободи и националните мерки за контрол на границите, станаха повод за политически дебати в много от държавите на СЕ и помежду им. Целта на неформалната конференция е да пренесе дискусията в рамките на Съвета на Европа.

Целта на заключенията на конференцията е да определят общ ангажимент за по-ефективно и балансирано прилагане на Конвенцията спрямо съвременните миграционни предизвикателства и да очертаят последващите стъпки — изготвяне на политическа декларация на Комитета на министрите на СЕ, нови препоръки и засилване на диалога в рамките на Съвета на Европа.

