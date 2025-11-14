БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В петък - мъгла, а след нея слънце

от БНТ
У нас
Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, но в долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Ще остане тихо.

Минималните температури ще са между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максимална - около 16°.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°.

През почивните ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната в събота ще бъде слънчево, в неделя - с разкъсана висока облачност.

Температурите ще се повишат още, в понеделник минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В понеделник вятърът от юг-югозапад ще се усили и с него ще се затопли още. Облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали.

Във вторник ще бъде предимно облачно, а валежи ще има и на изток. Вятърът за кратко ще стане от запад-северозапад и с него температурите в западните райони ще се понижат значително, а в централните и източните ще останат все още сравнително високи до около 20°.

