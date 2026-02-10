БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В последната секунда: Донован Мичъл донесе 33-та победа на Кливланд през сезона

от БНТ
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Кавалиърс победиха Денвър и затвърдиха четвъртата си позиция в Източната конференция.

В последната секунда: Донован Мичъл донесе 33-та победа на Кливланд през сезона
Снимка: БТА
Кливланд Кавалиърс измъкна успеха срещу Денвър Нъгетс със 119:117 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Донован Мичъл вкара 32 точки, включително два успешни удара от наказателната линия при 0,9 оставащи секунди, за да донесе на тима си 33-тата победа от началото на кампанията срещу 21 поражения. Така Кавалиърс затвърдиха четвъртата си позиция в Източната конференция, докато Нъгетс са трети на Запад с баланс 34-20.

Джеймс Хардън вкара изравнителния кош с тройка при 32 оставащи секунди, а Тим Хардауей Джуниър пропусна опита си да върне трите точки. След борба на Джарет Алън в последвалото притежание Джамал Мъри извърши нарушение, което даде шанс на Донован Мичъл да спечели срещата за Кливланд.

Мичъл добави 10 асистенции към 32-те си точки за дабъл-дабъл, Джеймс Хардън и Джарет Алън записаха по 22 точки и съответно по 13 и 10 борби. Джейлън Тайсън завърши с 16 точки, включително 4 тройки.

Никола Йокич беше най-резултатен за Денвър с трипъл-дабъл от 22 точки, 14 борби и 11 асистенции, Кристиан Браун и Джулиан Строутър добавиха по 20 точки, а Джамал Мъри записа постижение от 17 точки, 11 асистенции и 8 борби.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър надигра Лос Анджелис Лейкърс със 119:110 като гост в друг мач от вечерта. В двубой, в който бяха изпълнени 52 наказателни удара, двата отбора бяха без ключовите си играчи в лицето на Шей Гилджъс-Алекзандър и Лука Дончич. В отсъствието на миналогодишния носител на приза за Най-полезен играч „Гръмотевиците“ все пак постигнаха 40-ия си успех за сезона срещу едва 13 поражения и увеличиха преднината си на върха на класирането в Западната конференция, докато Лейкърс са с 32-19 и заемат петата позиция.

Джейлън Уилямс отбеляза 15 от 23-те точки през второто полувреме след завръщането си от контузия. Айзея Джо вкара 4 от 8 опита от тройката за общо 19 точки, а Алекс Карузо добави 17.

За „Езерняците“ ЛеБрон Джеймс беше най-резултатен с дабъл-дабъл от 22 точки и 10 асистенции, Маркъс Смарт записа 19 точки и 4 от 7 успешни далечни стрелби, а Остин Рийвс завърши с 16 точки и 7 асистенции.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надделя над Шарлът Хорнетс със 110:104 в двубой, белязан от неприятни сцени на терена. Четирима играчи бяха изгонени след сблъсъци в третата част, а старши треньорът на Хорнетс Чарлс Лий беше застигнат от същата съдба в заключителната четвърт след спор със съдиите. Пистънс сложиха край и на поредицата от 9 победи на съперниците си, които щяха да постигнат най-добра серия в историята на клуба.

За отбора на Детройт, който е с баланс 39-13, Кейд Кънингам беше най-резултатен с 33 точки, 9 борби и 7 асистенции, Дънкан Робинсън добави 18 точки, а Джейлън Дърън отбеляза 15.

Брандън Милър записа 24 точки за Шарлът, а ЛаМело Бол и Кон Кнюпел завършиха с по 20 точки.

Портланд Трейл Блейзърс надделя над Филаделфия 76ърс със 135:118. Тумани Камара отбеляза рекордните в кариерата си 30 точки, отбелязвайки 8 от 10 тройки, а Дени Авдия добави 26 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, донасяйки 26-а победа за сезона срещу 28 поражения. Сиксърс са с баланс 30-23.

В отсъствието на Джоел Ембийд, Тайрийз Макси записа 30 точки за Филаделфия, а Кели Убре Джуниър добави 19.

Антъни Едуардс отбеляза 30 точки при успеха на Минесота Тимбъруулвс срещу Атланта Хоукс със 138:116. Айо Досунму записа 21 точки, а Джейдън Макданиелс, Руди Гобер и Джулиъс Рандъл вкараха по 18, към които последният добави 12 борби и 10 асистенции за трипъл-дабъл.

Си Джей Маккалъм записа най-доброто си постижение, откакто премина в отбора на „Ястребите“ преди седмица, отбелязвайки 38 точки, Никейл Алекзандър-Уокър добави 23 точки и 12 борби, а Ониека Оконгву се отчете с 14 точки.

