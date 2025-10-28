В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°

Тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която за Северна България и Горнотракийската низина е между 5 и 8°, за високите полета – между 3 и 5°, по Черноморието и долината на р. Струма – между 8 и 10°, в планинските райони — от минус 5 до 3°, съобщи синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 20° и 25°.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв. м, в южните и планинските райони – между 60 и 90 л/кв. м.

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Около средата и към края на периода има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

През повечето дни от второто и третото десетдневие изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони и мъгливо и предимно облачно в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми.