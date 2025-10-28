БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Средните температури ще останат над нормата, а валежите – около или под нея

разгара есента очаква топъл ноември валежи 25deg
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която за Северна България и Горнотракийската низина е между 5 и 8°, за високите полета – между 3 и 5°, по Черноморието и долината на р. Струма – между 8 и 10°, в планинските райони — от минус 5 до 3°, съобщи синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 20° и 25°.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв. м, в южните и планинските райони – между 60 и 90 л/кв. м.

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Около средата и към края на периода има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

През повечето дни от второто и третото десетдневие изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони и мъгливо и предимно облачно в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми.

#времето през ноември #по-малко валежи #високи температури #топло време #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
2
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
3
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
6
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Времето

Силен вятър в почти цялата страна, но с очаквано затопляне през следващите дни
Силен вятър в почти цялата страна, но с очаквано затопляне през следващите дни
Опасно ветровито във вторник Опасно ветровито във вторник
Чете се за: 02:25 мин.
Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре
Чете се за: 03:25 мин.
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи
Чете се за: 02:17 мин.
Значителни валежи в цялата страна до обяд Значителни валежи в цялата страна до обяд
Чете се за: 02:07 мин.
Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник Оранжев и жълт код за дъжд в цялата страна в понеделник
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ