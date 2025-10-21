БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В "Референдум": Ще се промени ли формулата на властта и колко устойчива ще е тя?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
референдум промени формулата властта устойчива
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Ще се промени ли формулата на властта и колко устойчива ще е - това е темата на предаването "Референдум" тази вечер. Според данните от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл", 26% от анкетираните смятат, че ще има смяна на министри в кабинета "Желязков", 25 на сто - че ще има предсрочни избори, 23% - че няма да има промени в кабинета, а 17 на сто - че нова партия ще влезе в управлението.

На въпроса къде има най-голямо политическо напрежение, 46 на сто са отговорили, че то е между управляващите и президента, 30% - между партиите в коалицията, а 13 на сто - между опозиционните партии.

36% от запитаните са на мнение, че правителството ще се разпадне преди президентските избори, 35 на сто - че ще работи до президентските избори, а 17% - че ще изкара пълен мандат.

#преформатиране на правителството #преформатиране на коалицията #предаването "Референдум" #"Референдум"

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
5
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Опасно ветровито време през нощта и утре
6
Опасно ветровито време през нощта и утре

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Политика

Българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам
Българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл" Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 05:07 мин.
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ