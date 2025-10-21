В "Референдум": Ще се промени ли формулата на властта и колко устойчива ще е тя?

Ще се промени ли формулата на властта и колко устойчива ще е - това е темата на предаването "Референдум" тази вечер. Според данните от социологическото проучване на "Галъп интернешънъл", 26% от анкетираните смятат, че ще има смяна на министри в кабинета "Желязков", 25 на сто - че ще има предсрочни избори, 23% - че няма да има промени в кабинета, а 17 на сто - че нова партия ще влезе в управлението.

На въпроса къде има най-голямо политическо напрежение, 46 на сто са отговорили, че то е между управляващите и президента, 30% - между партиите в коалицията, а 13 на сто - между опозиционните партии.

36% от запитаните са на мнение, че правителството ще се разпадне преди президентските избори, 35 на сто - че ще работи до президентските избори, а 17% - че ще изкара пълен мандат.