В Сливен разкриха лаборатория за производство на наркотични вещества

Лаборатория за производство на наркотични вещества е разкрита при полицейска операция в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Акцията е проведена от служители на сектор „Криминална полиция“ към Районното управление в Сливен в рамките на продължаваща операция срещу разпространението на наркотици. При проверка на частен адрес в жилищен квартал на града криминалистите са открили и иззели множество предмети, съдове, течности и химически вещества, използвани за производството на високорискови наркотични вещества.

На място са намерени и опаковки с кристалообразно вещество, което е реагирало положително при полевия наркотест.

По случая са задържани двама души за срок до 24 часа. Образувани са две досъдебни производства.