БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима души са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Операция, Мърчаево
Снимка: МВР
Слушай новината

Шестима души са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево, съобщиха от МВР.

Операцията е проведена от служители на 6-то Районно управление към СДВР след постъпила информация за действаща наркоявка в частен имот. След продължително наблюдение около 1.20 часа полицаите засекли двама мъже, пристигнали на адреса с цел закупуване на наркотични вещества. При опит да бъдат проверени те направили опит да избягат, но били бързо задържани.

При претърсването на имота са открили и иззели 19 хартиени сгъвки с бяло прахообразно вещество, 12 полиетиленови сгъвки със суха тревиста маса, сгъвки с кристалообразно вещество, електронни везни, мобилни телефони и парична сума, за които има данни, че са използвани при незаконната дейност.

По време на полицейската акция част от присъстващите направили опит да укрият веществени доказателства и да напуснат адреса, но всички били задържани без да успеят да осуетят действията на полицията.

Разследването е установило, че 33-годишен мъж, многократно регистриран за престъпления, свързани с наркотични вещества, е сочен като основен участник в престъпната дейност. Срещу него е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Обвинение е повдигнато и на 25-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по случая продължава.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
2
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
3
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
5
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа
6
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Криминално

Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“ Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
7719
Чете се за: 00:42 мин.
Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал
Чете се за: 00:47 мин.
И днес сигнали за бомби в редица институции в Благоевград И днес сигнали за бомби в редица институции в Благоевград
Чете се за: 01:15 мин.
Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разходите за отбрана, Украйна и отношенията НАТО - САЩ в центъра на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ