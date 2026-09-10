Валентин Илиев: Изключителна емоция и страхотна победа

Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България.

Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.

"Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора", сподели бившият футболист на "червените".

Часове преди началото на финала стана ясно, че клубът е получил акт 16 за стадион "Българска армия" и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за национални отбори