Валентин Илиев: Изключителна емоция и страхотна победа

Спортният директор на ЦСКА поздрави отбора за характера, показан във финала за Суперкупата.
Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България.
Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.
"Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора", сподели бившият футболист на "червените".
Часове преди началото на финала стана ясно, че клубът е получил акт 16 за стадион "Българска армия" и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за национални отбори
"Днес е още един много хубав празник за нас – визирам нашия дом. Надявам се в най-скоро време да се върнем там. Поздравявам момчетата още веднъж. Нека се израдват на тези две хубави новини днес. Нека всички тези хора на терена и на трибуните да се израдват с това, което постигнахме днес и за стадиона. От утре можем да говорим за всяка друга тема", допълни Илиев.