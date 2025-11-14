БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валери Владимиров дебютира за Милан

Спорт
Защитникът участва в контролата с втородивизионния Виртус Ентела.

Милан - Наполи, Салемакерс
Снимка: БГНЕС
Българинът Валери Владимиров направи неофициален дебют за представителния отбор на Милан в спаринга срещу втородивизионния италиански отбор Виртус Ентела. 17-годишният защитник игра цял мач при поражението с 2:3 в учебната игра на базата на "росонерите".

Роденият през 2008 година Владимиров играе за дублиращия отбор на Милан този сезон - Милан Футуро, а в паузата за националните отбори получи шанс за изява от треньора на тима Масимилиано Алегри заедно с други играчи от дубъла. Българинът започна като титуляр редом до играчи като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Първис Еступинян и Юсуф Фофана.

Пулишич изведе Милан в резултата, но след груба грешка в защита на Фофана и закъсняла реакция на Владимиров отборът на Виртус изравни до почивката.

През втората част Виртус вкара още два гола срещу един за Милан на Емануеле Борсани за крайното 3:2.

Валери Владимиров пристигна в школата на Милан през лятото на 2024 г. с трансфер от Ботев Пловдив.

Защитникът е юношески национал на България до 19 години, като бе повикан за европейските квалификации тази седмица, но отпадна от състава и не игра при равенството 1:1 с Унгария в сряда поради "здравословни проблеми".

