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Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре

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Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре
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През изминалото денонощие имаше проливни валежи и гръмотевични бури, за разлика от сряда, главно в източната половина от страната.

След обяд на много места се очакват валежи, по-интензивни и придружени от гръмотевици, главно в Западна и Централна Северна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат - между 27 и 32°, в София - около 26, по Черноморието - между 27 и 30°.

Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър - от запад-северозапад. Ще продължи да вали и през нощта. Предупреждение за значителни количества и опасност от градушки, е обявено в централните части - от Северна България.

Утре над Западните райони от страната ще бъде слънчево, а в останалата част ще има валежи и гръмотевици, но до края на деня облачността почти навсякъде, ще намалее. Максималните температури ще са - между 25 и 30°, само в крайните югозападни райони - до 33, в София - около 26°. Ще продължи да духа слаб и умерен - северозападен вятър.

На морския бряг ще вали, но по-късно през деня облачността и там ще намалее. Ще бъде ветровито, с максимални температури - между 25 и 27°.

В планините ще духа временно силен северозападен вятър, а валежи ще има главно в масивите от Централна и Източна България.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с краткотрайни сутрешни мъгли и изолирани следобедни превалявания, главно в източните и планинските райони. Ще бъде ветровито, с максимални температури - между 25° и 30°.

В понеделник и вторник ще се задържи предимно слънчево, с по-голяма вероятност за валежи и гръмотевици, отново в източните и планинските райони, на повече места през втория ден.

В сряда на много места в страната ще има интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

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