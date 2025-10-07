Валя Николаева спечели злато на боксов турнир в Испания

Валя Николаева донесе златен медал за България от престижния международен турнир по бокс „Боксам“. Талантливата ни състезателка се окичи с отличието в категория до 46 килограма.



На ринга в Ла Нусия, Испания, нашето момиче надигра убедително представителката на домакините Кора Гонсалес де Пас. Под наставленията на Детелин Далаклиев (старши треньор) и Пейчо Багдатов, Николаева не остави шансове на испанката и грабна златото.

Освен нея, в Ла Нусия ще боксират още наши млади таланти, сред които Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрит Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг) и Мартин Кордев (75 кг).