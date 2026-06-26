Вандали разбиха Царската чешма в Казанлък (СНИМКИ)

Емблематичната „Царска чешма“ в Казанлък, известна на местните жители като „Лъвовата чешма“, е временно затворена за ремонт след вандалска проява.

​Неизвестни извършители са демонтирали с лост мраморната облицовка на западния лъв, нанасяйки материални щети на един от основните символи на града.

Снимки: Иван Янев, БНТ

От общинската администрация припомнят, че районът е под видеонаблюдение и записите ще бъдат използвани за издирване на виновните лица. Местната власт призовава гражданите да пазят общественото имущество, а при забелязани нарушения – незабавно да подават сигнал на телефон 112.