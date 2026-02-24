БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Външният министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Гиедон Саар

Снимка: БТА
По инициатива на външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар днес се проведе телефонен разговор на министър Надежда Нейнски и първия израелски дипломат, съобщиха от МВнР.

Министър Саар поздрави министър Нейнски с встъпването ѝ втори път на длъжността министър на външните работи на Република България. Двамата събеседници обсъдиха по-нататъшното задълбочаване и разширяване на двустранните отношения в областта на икономиката и високите технологии.

Направен бе кратък преглед на състоянието на сигурността в Близкия Изток и в този контекст министър Саар приветства активната политика на Република България за ангажиране на усилията насочени към мир в конфликтните точки в региона, включително в рамките на Плана за омиротворяване и възстановяване на Газа.

Централна оперативна роля в който играе българският дипломат Николай Младенов. Министър Саар отправи покана към министър Нейнски да осъществи посещение в Израел в близко бъдеще.

