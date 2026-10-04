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Ваньо Василев и Владислав Моленда триумфираха във финала на двойки на веригата "17+“

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Шампионите стигнаха до трофея въпреки загубата в първия си мач от груповата фаза на надпреварата в София

Ваньо Василев и Владислав Моленда триумфираха във финала на двойки на веригата "17+“
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Ваньо Василев и Владислав Моленда спечелиха финалния турнир на двойки от тенис веригата "17+“, която се провежда за 12-а поредна година. Решителните срещи се състояха на кортовете на СК "Дема“ в София.

Василев и Моленда трябваше да извървят труден път до първото място. Двамата започнаха надпреварата със загуба в първия си двубой от груповата фаза, но след това успяха да намерят необходимия ритъм и да стигнат до крайния успех.

Турнирът предложи множество оспорвани срещи, като форматът осигури на всеки от участниците поне по два мача. Натоварването за достигналите до заключителния двубой беше значително по-сериозно, като финалистите изиграха по шест срещи.

Въпреки интензивната програма Василев и Моленда успяха да преодолеят ранното поражение и да завършат състезанието като победители.

За възстановяването на тенисистите по време на турнира бяха осигурени специализирани продукти от партньорите на веригата.

С финалната надпревара на двойки беше поставен успешен завършек на поредното, 12-о издание на тенис веригата "17+“.

#Владислав Моленда #Ваньо Василев

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