Вардан Манукян бе елиминиран в четвъртфиналите на турнир в Анталия

Вардан Манукян отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон загуби от поставения под №4 Александър Овчаренко (Украйна) с 2:6, 5:7 след час и половина игра.

Украинецът започна по-добре и поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втория той навакса изоставане от 0:3 и стигна до обрат, за да триумфира.

За 20-годишния българин, който преодоля квалификациите, това беше първи четвъртфинал поединично във веригата на Международната федерация ITF от май на турнир от същия ранг в Техеран (Иран).