Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут

Над 150 състезатели от 15 държави са заявили участие в кръга от Световната купа по скокове на батут, който ще се проведе на 27 и 28 септември в Двореца на културата и спорта във Варна. Ден по-рано, на 26 септември, започват квалификациите за международния турнир, а в неделя са финалите.

България ще бъде представена от петима национали - Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените. Още 25 български спортисти ще се включат в международния турнир.

В състава няма да бъде Катерина Кулешова. Макар вече с българско гражданство, тя все още няма право да се състезава за България, тъй като украинската федерация не е дала съгласие за смяната на националността ѝ. Така гимнастичката изтърпява едногодишно наказание и ще може да стартира под българския флаг едва през 2026 година.

Зрителите във Варна ще имат възможност да видят на живо част от най-големите звезди в този спорт - олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес. В състезанието ще участват и представители на Русия под неутрален статут, докато Беларус няма да изпрати свои спортисти заради вътрешни ангажименти.

Надпреварата ще се проведе в зала „Конгресна“, а входът за всички зрители ще бъде свободен.