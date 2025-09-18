БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

България ще бъде представена от петима национали.

скокове на батут
Снимка: БТА
Слушай новината

Над 150 състезатели от 15 държави са заявили участие в кръга от Световната купа по скокове на батут, който ще се проведе на 27 и 28 септември в Двореца на културата и спорта във Варна. Ден по-рано, на 26 септември, започват квалификациите за международния турнир, а в неделя са финалите.

България ще бъде представена от петима национали - Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените. Още 25 български спортисти ще се включат в международния турнир.

В състава няма да бъде Катерина Кулешова. Макар вече с българско гражданство, тя все още няма право да се състезава за България, тъй като украинската федерация не е дала съгласие за смяната на националността ѝ. Така гимнастичката изтърпява едногодишно наказание и ще може да стартира под българския флаг едва през 2026 година.

Зрителите във Варна ще имат възможност да видят на живо част от най-големите звезди в този спорт - олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес. В състезанието ще участват и представители на Русия под неутрален статут, докато Беларус няма да изпрати свои спортисти заради вътрешни ангажименти.

Надпреварата ще се проведе в зала „Конгресна“, а входът за всички зрители ще бъде свободен.

#Световна купа по скокове на батут във Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Още

Спортни новини 18.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 18.09.2025 г., 12:25 ч.
Витоша приема Балканския шампионат по спускане Витоша приема Балканския шампионат по спускане
Чете се за: 02:10 мин.
Спортни новини 18.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 18.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч.
Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 05:15 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ