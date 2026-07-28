Варненски митничари предотвратиха измами със стоки от Китай

Митнически служители от Териториалната дирекция „Митница Варна“ спряха четири опита за избягване на дължимите държавни вземания при внос на стоки от Китай.

Малко над 125 кубически метра пресовани дървени плоскости с деклариран произход Китай са транзитирани от Турция за България и са представени за внос на Митнически пункт „Пристанище Варна“.

След анализ на риска са извършени физически проверки и са взети проби за експертиза в Централната митническа лаборатория. Резултатите показват, че плоскостите са неправилно декларирани, за да бъде избегнато плащането на дължими държавни вземания в размер на общо 21 843 евро.

По случаите ще бъдат съставени актове за административно нарушение за митническа измама по Закона за митниците и ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

В рамките на един месец митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД „Митница Варна“ предотвратиха седем подобни опита за избягване на дължими държавни вземания в общ размер на близо 90 000 евро при внос на дървени плоскости от Китай с получатели различни български дружества.

В предходните три случая стоките са били доставени с морски контейнери.