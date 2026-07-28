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Варненски митничари предотвратиха измами със стоки от Китай

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Чете се за: 01:27 мин.
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Варненски митничари предотвратиха измами със стоки от Китай
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Митнически служители от Териториалната дирекция „Митница Варна“ спряха четири опита за избягване на дължимите държавни вземания при внос на стоки от Китай.

Малко над 125 кубически метра пресовани дървени плоскости с деклариран произход Китай са транзитирани от Турция за България и са представени за внос на Митнически пункт „Пристанище Варна“.

След анализ на риска са извършени физически проверки и са взети проби за експертиза в Централната митническа лаборатория. Резултатите показват, че плоскостите са неправилно декларирани, за да бъде избегнато плащането на дължими държавни вземания в размер на общо 21 843 евро.

По случаите ще бъдат съставени актове за административно нарушение за митническа измама по Закона за митниците и ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

В рамките на един месец митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД „Митница Варна“ предотвратиха седем подобни опита за избягване на дължими държавни вземания в общ размер на близо 90 000 евро при внос на дървени плоскости от Китай с получатели различни български дружества.

В предходните три случая стоките са били доставени с морски контейнери.

#дървени плоскости #китайска стока #митница Варна #Китай

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