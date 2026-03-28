Васил Евтимов: Три мача не можем да победим Спартак - явно са ни черната котка

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов не скри разочарованието си след поражението с 80:82 от Спартак Плевен в среща от 28-ия кръг на Националната баскетболна лига.

"Явно те са по-добрият отбор от нас тази година - доказват го. Три мача не можем да ги победим нито веднъж, за втори път ни побеждават и в тази зала. Явно са ни черната котка и играят по-добре срещу нас. Ние просто не намираме начин да ги победим този сезон“, заяви Евтимов.

Той отличи и конкретни играчи от състава на гостите, които са направили разликата.

"Имаше двама, които решиха мача – Мартин Русев с четири тройки и феноменален мач, и Ноел Браун, който за 17 минути вкара 17 точки и доминираше под коша. Нито един от нашите високи играчи не успя да го спре“, подчерта наставникът.

Евтимов обърна внимание и на проблемите в борбата, които според него са се оказали решаващи.

"Губим борбата, особено в края – две ключови ситуации, в които не взимаме топката. Пускам Алонзо Гафни да помогне, а техен играч му взима борбата под носа. Това не може да се случва. Не беше само един човек – като цяло не се справихме в този елемент“, допълни той.

В заключение треньорът на варненци насочи поглед към следващото предизвикателство.