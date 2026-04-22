Васил Терзиев: България показа, че иска да сложи край на модела, в който има по-равни от равните

Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата, написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има „по-равни от равните“. Но тази битка не свършва с изборите. Тя започва оттам. Има предпоставки за стабилно управление, но тепърва предстои да видим дали има истинска воля за дълбоки реформи.

И понеже ме питат постоянно какво мисля за резултатите от изборите – моят отговор не се е променил, независимо дали от другата страна имам служебно или редовно правителство и кой стои зад него.

Моята цел е да защитавам интересите на всички софиянци, независимо от политическия им избор. И очаквам същото от националната власт – отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към нашето бъдеще.

Кметът на София очерта темите, за които очаква партньорство. Сред тях са:

Ще има ли воля да се подобри достъпността на Витоша или общината ще продължи да бъде единствената активна страна?

Ще се задвижи ли околовръстният път?

Ще има ли още повече усилия за реализирането на детската болница?

Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници, се казва още в публикацията.

