Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони и премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис поздравиха Румен Радев за изборната победа, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“.

Мелони разговаря по телефона с Румен Радев и подчерта готовността на Италия за съвместна работа със следващото редовно българско правителство, а по време на разговора бяха откроени доброто двустранно сътрудничество в икономиката, инвестициите и в сферата на отбраната.

Румен Радев и Джорджа Мелони обсъдиха и редица теми от дневния ред на Европейския съюз, като бяха подчертани сходните позиции на двете държави по отношение на противодействието на нелегалната миграция, засилване на общата политика в земеделието и при изработването на Многогодишната финансова рамка на ЕС.

По-късно в телефонен разговор премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също поздрави председателя на „Прогресивна България“ за изборната победа. По време на разговора бе подчертано значението на преодоляването на политическата криза в България за двустранното партньорство между България и Гърция и за регионалното сътрудничество в региона.