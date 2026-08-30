Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин фолк“ в Сандански

Василена Стоянова спечели първата награда на фестивалното жури в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала „Пирин фолк“ 2026 с изпълнението на народната песен "Малка мома македонка". Музиката и аранжиментът са на Сашко Митковски, а текстът е на Дешка Петрова.
Наградата беше връчена от генералния директор на БНТ Милена Милотинова.
"Това е един фестивал с история над 30 десетилетия, с който БНТ всъщност е свързана от самото начало. "Пирин Фолк" има особена мисия – да пази българската традиция, но също така да ѝ вдъхва и нов живот. Защото фолклорът е жив тогава, когато се раждат и нови песни, авторски песни, които да носят паметта, историята и духа на Пирин планина, но същевременно да проправят път на тези песни към съвременната аудитория. Струва ми се, че именно за това тази награда за авторска песен има толкова силно значение и е толкова ценна. За БНТ винаги е било чест да подкрепя българските песни, българските изпълнители и техните автори и да разпространява всичко това в цяла България, а извън пределите на страната. И именно за това тази вечер предаваме пряко и по БНТ 1, и по БНТ 4 тази церемония. Всъщност тази година май ни върви на хитове. Видяхте славата, която Българската национална телевизия и избраната от нея участничка ДАРА донесоха от „Евровизия“, и струва ми се, че всички тези песни, които чухме днес на тази прекрасна сцена, ще намерят път към сърцето на публиката, към всеки български дом, независимо къде се намира той – дали в рамките на страната, или извън страната, там, където има българи", каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.