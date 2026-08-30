Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин фолк“ в Сандански

Василена Стоянова спечели първата награда на фестивалното жури в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала „Пирин фолк“ 2026 с изпълнението на народната песен "Малка мома македонка". Музиката и аранжиментът са на Сашко Митковски, а текстът е на Дешка Петрова.

Наградата беше връчена от генералния директор на БНТ Милена Милотинова.