Спорт
Ваут ван Арт пропуска световното и европейското по колоездене.

Снимка: БТА
Ваут ван Арт няма да участва нито на Световното първенство в Руанда по колоездене, което ще се проведе от 21 до 28 септември, нито на европейското първенство в Дром-Ардеш от 1 до 5 октомври. Това обявиха Висма-Лийз а байк.

Белгиецът ще бъде ангажиран на Обиколката на Германия (20-24 август), на Бретан Класик, което спечели през 2022 (31 август), както и на Гран при на Квебек и на Монреал (12 и 14 септември), като ще завърши сезона на Супер 8 Класик шест дни по-късно.

"Беше съществено да не прекаля, затова решим да не участвам на Световното и Европейското първенство", обясни Ван Арт в комюнике. "Класическите състезания през пролетта и Обиколката на Франция бяха основните ми цели. Много съм щастлив и, че най-накрая успях на участвам на Джиро", добави той.

Преди да участва на две от трите големи обиколки през 2025, победителят от последния етап на Тур дьо Франс показа страхотна форма през април, като завърши втори на "През Фландрия" и четвърти на Обиколката на Фландрия и Париж-Рубе.

