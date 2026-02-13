БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Снимка: БТА
Във Видин ще се опитат да подобрят собствения си световен рекорд за най-дълга мартеница. В крайдунавския град имат амбицията да създадат 50-километрова мартеница за 1 март.

Инициативата цели да подобри сегашния рекорд от 17 километра отпреди повече от десетилетие.

В подготовката на събитието участват всички читалища на територията на община Видин, които вече изработват и сплитат дългата мартеница. До момента в читалище „Просвета-1937“ в село Кутово са изплетени 2 км. Амбицията е колкото се може повече самодейци да се включат в създаването на мартеницата за рекорда като израз на общностна подкрепа.

Опитът за рекорд има за цел не само да надмине предишното постижение, но и да изпрати послание, че Видин пази и популяризира българските традиции. Сред акцентите в програмата е инициативата „Жива мартеница“, в която се очаква да се включат над 500 участници, облечени в бяло и червено, които ще оформят символична композиция на Пижо и Пенда.

В празничния 1 март ще има творческа работилница за изработка на мартеници, както и тематични конкурси – за най-автентична Баба Марта, за най-бързи баба и внуче, и за най-оригинална мартеница.

