Въвеждат правила за медицинската помощ от разстояние

Министерството на здравеопазването финализира първата цялостна Наредба за медицинската помощ от разстояние. Тя е насочена към въвеждането на иновативни и сигурни дигитални решения в здравеопазването в България, като се създава модерна регулаторна рамка. Медицинска помощ от разстояние ще извършват лечебни заведения и медицински специалисти при спазване на всички утвърдени стандарти и правила за добра медицинска практика.

Телемедицината ще се прилага само в случаите, когато може да бъде гарантирано същото ниво на качество и безопасност на медицинската помощ, каквото се осигурява и при присъствена здравна грижа.

Наредбата ясно дефинира и медицинските дейности, които не могат да бъдат извършвани дистанционно, като например раждане, установяване на смърт и други интервенции, изискващи задължителен физически контакт.

Особен акцент е поставен върху защитата на личните данни, сигурността на здравната информация и проследимостта на медицинските дейности. Всички извършени телемедицински услуги ще се документират в електронното здравно досие на пациента чрез Национална здравноинформационна система. Това гарантира прозрачност, непрекъснатост на грижата и по-добра координация между медицинските специалисти, посочиха от министерството.

Нормативният акт е разработен във връзка с промените в Закона за лечебните заведения и има за цел да въведе ясни правила за диагностика, лечение, профилактика и проследяване на пациенти чрез телемедицински услуги, подчертаха от ведомството. Предстои обнародване на наредбата в Държавен вестник.