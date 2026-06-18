Въздушна линейка транспортира две от децата, пострадали при катастрофата в Горна Оряховица

12-годишно и 15-годишно момче в тежко състояние бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Велико Търново до София, съобщиха от ЦСМПВ – Център за спешна медицинска помощ по въздуха. В Координационната централа на ЦСМПВ са получени два сигнала с искане за въздушен транспорт на две момчета, пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица.

Първоначално пациентите са настанени в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново в критично състояние, но след преценка на медицинските специалисти са подадени сигнали за необходимост от преместването им в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в Сливен за 12-годишното момче.

Вторият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в София за другото момче, след като пациентът е стабилизиран и подготвен за въздушен транспорт в лечебното заведение, където са проведени необходимите животоспасяващи мероприятия. След кацането във Велико Търново двата авиомедицински екипа осъществяват транспортирането на пациентите до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София.

С екипи на ЦСМП – София и под непрекъснатото наблюдение на авиомедицинските екипи пациентите са транспортирани до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където са настанени за лечение в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение. От ЦСМПВ благодарят на доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, за проведените консултации и добрата координация, както и на д-р Сибила Маринова и екипа на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново за своевременната подготовка на пациентите.

Благодарност е отправена и към всички екипи, участвали в успешното реализиране на двете мисии.