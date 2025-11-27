Възстановява се движението на част от влаковете в участъка София – Драгоман

Движението на сутрешните влакове преди 8.00 ч. и вечерните влакове след 17.00 ч. в участъка между гарите София и Драгоман ще бъде възстановено от 1 декември 2025 г. (понеделник). По този начин ще бъде осигурена възможност за пътуване с железопътен транспорт за жителите на населените места по маршрута на композициите в най-натоварените часови интервали. В неделните дни ще се движат и всички останали влакове по това направление.

Поради реализацията на проект: "Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман", влаковите композиции по този маршрут, които пътуват в часовия интервал между 800 ч. и 17.00 ч., ще продължават да бъдат обслужвани с автобуси между гарите Волуяк и Драгоман в делничните и съботните дни.

Възстановените за движение крайградски пътнически влакове са следните: