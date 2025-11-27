Възстановява се движението на част от влаковете в участъка София – Драгоман

Движението на сутрешните влакове преди 8.00 ч. и вечерните влакове след 17.00 ч. в участъка между гарите София и Драгоман ще бъде възстановено от 1 декември 2025 г. (понеделник). По този начин ще бъде осигурена възможност за пътуване с железопътен транспорт за жителите на населените места по маршрута на композициите в най-натоварените часови интервали. В неделните дни ще се движат и всички останали влакове по това направление.
Поради реализацията на проект: "Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман", влаковите композиции по този маршрут, които пътуват в часовия интервал между 800 ч. и 17.00 ч., ще продължават да бъдат обслужвани с автобуси между гарите Волуяк и Драгоман в делничните и съботните дни.
Възстановените за движение крайградски пътнически влакове са следните:
- крайградски пътнически влак № 10200 от София за Драгоман, който заминава от Централна гара София в 5.25 ч. и пристига в гара Драгоман в 6.33 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10201 от Драгоман за София, който тръгва от гара Драгоман в 5.45 ч. и пристига в София в 6.49 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10203 от Драгоман за София, който потегля от гара Драгоман в 7.00 ч. и ще пристига в Централна гара София в 8.05 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10210 от София за Драгоман, който заминава от София в 17.20 ч. и пристига в гара Драгоман в 18.25 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10286 от София за Драгоман, който тръгва от Централна гара София в 18.20 ч. и пристига в гара Драгоман в 19.27 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10224 от Ихтиман за Драгоман, който потегля от гара Ихтиман в 17.43 ч. и пристига в гара Драгоман в 20.14 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10211 от Драгоман за София, който заминава от гара Драгоман в 19.05 ч. и пристига в София в 20.15 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10212 от София за Драгоман, който тръгва от Централна гара София в 20.20 ч. и пристига в гара Драгоман в 21.28 ч.;
- крайградски пътнически влак № 10213 от Драгоман за София, който потегля от гара Драгоман в 20.40 ч. и пристига в София в 21.45 ч.