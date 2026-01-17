БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес: Мачът беше полезен и ми даде отговори за редица неща

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Испанецът коментира и кадровите проблеми в състава.

хулио веласкес един мачовете длъжен спечелиш
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес прие спокойно загубата от Войводина, като подчерта, че срещата е била ценна част от подготвителния процес и е дала важни насоки за работата на отбора.

„Получих се много интересен двубой и на практика още една тренировка. Разбира се, винаги излизаме с нагласата да печелим. Ако се съди по играта, трябваше да спечелим, и то с по-изразителен резултат. През първото полувреме се представихме много добре – с ясни идеи, интензитет и добра енергия. След почивката допуснахме сериозни грешки, които ни костваха много. Въпреки това имаше и позитиви, а допуснатите голове можеха да бъдат избегнати. Независимо от резултата, мачът беше полезен и ми даде отговори за редица неща“, заяви испанският специалист.

Веласкес коментира и кадровите проблеми в състава.

„Карл Фабиен има мускулна травма, но все още не разполагам с пълна информация за състоянието му. При Оливер Камдем става дума за по-лека контузия и очаквам до края на седмицата да се включи пълноценно. Алдаир се възстановява добре, но трябва внимателно да следим натоварването му, тъй като се завръща след операция. Влезе бързо в ритъм. Евертон Бала също има проблем, но се надявам от понеделник да поднови тренировки“, поясни треньорът.

Наставникът на „сините“ се спря и на включването на Око-Флекс.

„Все още не е тренирал с отбора и по принцип не харесвам футболистите да влизат по този начин. Заради контузиите и желанието да съхраним Сангаре обаче решихме да поемем риска и да му дадем малко минути, за да усети обстановката. Око-Флекс е динамичен и подвижен нападател. Знаете, че не обичам да говоря за фиксирани позиции, а за пространства. Той дава повече варианти и разнообразие – може да играе както по фланга, така и навътре“, обясни Веласкес.

„Първото полувреме наистина ми хареса. Отборът стоеше добре, но трябва да подобрим ефективността си в завършващата фаза, предвид положенията, които създаваме“, допълни той.

Хулио Веласкес отказа да коментира темата около Хуан Переа, като подчерта, че към момента футболистът е част от Локомотив (Пловдив).

Свързани статии:

Левски загуби втората си контрола в Белек
Левски загуби втората си контрола в Белек
„Сините“ отстъпиха на третия в сръбското първенство Войводина с 1:2.
Чете се за: 03:02 мин.
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
5
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
6
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Български футбол

ЦСКА допусна поражение и във втората си контрола в Турция
ЦСКА допусна поражение и във втората си контрола в Турция
Левски загуби втората си контрола в Белек Левски загуби втората си контрола в Белек
Чете се за: 03:02 мин.
Берое спечели първата си зимна контрола Берое спечели първата си зимна контрола
Чете се за: 01:20 мин.
Второ поражение за Локомотив София на турска земя Второ поражение за Локомотив София на турска земя
Чете се за: 00:42 мин.
В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:05 мин.
Дебют за Росен Божинов за Пиза в равенство с Аталанта Дебют за Росен Божинов за Пиза в равенство с Аталанта
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Застудяването продължава Застудяването продължава
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ