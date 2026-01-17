Веласкес: Мачът беше полезен и ми даде отговори за редица неща

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес прие спокойно загубата от Войводина, като подчерта, че срещата е била ценна част от подготвителния процес и е дала важни насоки за работата на отбора.

„Получих се много интересен двубой и на практика още една тренировка. Разбира се, винаги излизаме с нагласата да печелим. Ако се съди по играта, трябваше да спечелим, и то с по-изразителен резултат. През първото полувреме се представихме много добре – с ясни идеи, интензитет и добра енергия. След почивката допуснахме сериозни грешки, които ни костваха много. Въпреки това имаше и позитиви, а допуснатите голове можеха да бъдат избегнати. Независимо от резултата, мачът беше полезен и ми даде отговори за редица неща“, заяви испанският специалист.

Веласкес коментира и кадровите проблеми в състава.

„Карл Фабиен има мускулна травма, но все още не разполагам с пълна информация за състоянието му. При Оливер Камдем става дума за по-лека контузия и очаквам до края на седмицата да се включи пълноценно. Алдаир се възстановява добре, но трябва внимателно да следим натоварването му, тъй като се завръща след операция. Влезе бързо в ритъм. Евертон Бала също има проблем, но се надявам от понеделник да поднови тренировки“, поясни треньорът.

Наставникът на „сините“ се спря и на включването на Око-Флекс.

„Все още не е тренирал с отбора и по принцип не харесвам футболистите да влизат по този начин. Заради контузиите и желанието да съхраним Сангаре обаче решихме да поемем риска и да му дадем малко минути, за да усети обстановката. Око-Флекс е динамичен и подвижен нападател. Знаете, че не обичам да говоря за фиксирани позиции, а за пространства. Той дава повече варианти и разнообразие – може да играе както по фланга, така и навътре“, обясни Веласкес.

„Първото полувреме наистина ми хареса. Отборът стоеше добре, но трябва да подобрим ефективността си в завършващата фаза, предвид положенията, които създаваме“, допълни той.

Хулио Веласкес отказа да коментира темата около Хуан Переа, като подчерта, че към момента футболистът е част от Локомотив (Пловдив).