Веласкес определи групата на Левски за реванша с АЗ

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за двубоя с АЗ Алкмаар тази вечер. Срещата е от 20:30 часа, а залогът – място в Лигата на конференциите. Нидерландците имат преднина от два чисти гола след първия мач в София преди седмица.

Доскоро контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре попаднаха в групата на Левски. Не е ясно дали двамата могат да започнат като титуляри или ще влязат в игра по време на мача, но ще бъдат на разположение на треньора Хулио Веласкес.

Ето го и целия състав: Огнян Владимиров, Мартин Луков, Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Фабио Лима, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир, Мазир Сула, Патрик Мислович, Никола Серафимов, Рилдо Фильо, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов.