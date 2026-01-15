"Величие" искат да се върнат правомощията на президента да назначава служебни кабинети

В декларация от "Величие" предложиха чрез поправка в Конституцията парламентът да върне правомощията на президента да назначава служебни правителства.

Юлиана Матеева, "Възраждане": „Промените в Конституцията се оказаха мъртво родени. Всички промени извършени от парламента имаха за цел да отнемат правомощия от държавния глава. Оказаха се не просто бездарни, но остро вредни в държавата, когато тя е в парламентарна криза. Едно от най- големите прегрешения спрямо законодателството бяха онези изменения в Конституцията, касаещи назначаване на служебен кабинет. С тях бяха нарушени конституционни постановки, с което НС промени формата на държавно управление, а това може да направи само Велико Народно събрание."

По думите й НС да върне нормалността и конституционната разпоредба от преди промените.

"Конституцията не е терен на политически заявки на повярвали си месии. Ние нямаме намерение да новаторстваме, а да поправим нанесената вреда, като предлагам възстановяване на старата редакция на текста, който урежда правомощията на президента при парламентарна криза. Мотивира ни необходимостта да се върне баланса и разделение на властите, с отговорността за служебен кабинет, назначавана от президента."

От "Величие" уточняват, че КС в редица свои решения е имал свои разяснения на съдържанието на понятията форма на държавно управление и формата на държавно устройство и кога и настъпват промени в тях. Форма на държавно управление се променя като се промени правомощията или се отнемат правомощията на държавни органи.