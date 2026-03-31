Велислав Вуцов се завърна в Перник като треньор на Миньор

Опитният специалист заменя Владимир Манчев и вече проведе първа тренировка

Велислав Вуцов се завърна в Перник като треньор на Миньор
Снимка: Startphoto.bg
Велислав Вуцов е новият старши треньор на Миньор Перник. Той застава начело на тима, след като предшественикът му Владимир Манчев напусна поста по семейни причини преди два дни.

Вуцов не е непознато име за пернишките фенове - през 1991 година той носи "жълто-черната“ фланелка като футболист, преди да продължи кариерата си в Испания. Част от клуба в момента е и неговият син Петър Вуцов.

В треньорския щаб влиза и Иван Танчовски, който ще изпълнява ролята на помощник. Двамата са работили заедно в Крумовград и Хебър.

Новият треньорски тандем вече проведе първото си занимание начело на „чуковете“, а официалният дебют на Вуцов ще бъде в петък срещу Янтра Габрово - един от последните отбори, които специалистът води.

Ръководството на Миньор изрази очакванията си за успешен старт под ръководството на Вуцов и победа още в първия му мач начело на тима.


#ФК Миньор Перник #Велислав Вуцов

