Александър Тунчев: Направихме твърде много подаръци на Локомотив

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:4 от Локомотив Пловдив в първия полуфинал за Купата на България, като подчерта сериозните проблеми в играта на своя тим в дефанзивен план.

"Определено това е мачът, в който направихме най-много подаръци. Локомотив се възползва и успя да реши този полуфинал“, заяви наставникът на кърджалийци след срещата.

Тунчев обърна внимание, че въпреки допуснатите голове, тимът му е имал своите възможности да се върне в двубоя.

"Имахме няколко ситуации при 0:1. Ударихме и една греда, но детинските грешки оказаха негативно влияние върху целия отбор“, добави той.

Специалистът бе категоричен, че проблемите не се свеждат само до отделни футболисти, а са колективни.

"Говорим за целия отбор, не деля отбора на защитници и нападатели. Просто не играхме добре във фаза защита“, подчерта Тунчев.

Въпреки тежкия резултат, наставникът на Арда остава оптимист за реакцията на отбора в следващите мачове. „Има още един мач, има и плейофи в първенството. Не трябва да навеждаме глави. Сами ще излезем от тази ситуация, няма кой да ни помогне“, завърши той.