Венислав Антов блести в тъжен мач за Туркоа

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Диагоналът отново изригна, но не спаси тима си от грешния ход във френския волейболен елит.

Венислав Антов
Снимка: bgvolleyball.com
Венислав Антов изригна за Туркоа, който не успя да спечели във волейболния елит на Франция. Българинът и неговите съотборници загубиха срещу Кан с 2:3 (26:24, 25:19, 21:25, 23:25, 12:15).

Диагоналът отново бе над всички за своя отбор. Антов изригна с 30 точки - 29 от атака при 52% успеваемост и един ас от сервис. Така неговите статистики се доближават само до Сандер Кетрижински от Кан, който завърши с 23 точки, но това бе бе достатъчно за Туркоа.

Българинът и неговите съотборници са на трето място, като вече изостана и от Монпелие, но Венислав Антов вече е на втора позиция при реализаторите, като има общо 411 точки през сезона и пред него е само словенският национал Ник Муянович.

Сен Назер на Владимир Гърков загуби от Аячо също с 2:3 (22:25, 25:19, 20:25, 26:24, 17:19). Юношата на Левски Гърков отбеляза 11 точки за тима си - 10 от атака и една блокада. Сен Назер е на 11-о място с 19 точки от 20 мача.

