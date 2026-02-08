Венислав Антов блести в тъжен мач за Туркоа

Диагоналът отново изригна, но не спаси тима си от грешния ход във френския волейболен елит.
Венислав Антов изригна за Туркоа, който не успя да спечели във волейболния елит на Франция. Българинът и неговите съотборници загубиха срещу Кан с 2:3 (26:24, 25:19, 21:25, 23:25, 12:15).
Диагоналът отново бе над всички за своя отбор. Антов изригна с 30 точки - 29 от атака при 52% успеваемост и един ас от сервис. Така неговите статистики се доближават само до Сандер Кетрижински от Кан, който завърши с 23 точки, но това бе бе достатъчно за Туркоа.
Българинът и неговите съотборници са на трето място, като вече изостана и от Монпелие, но Венислав Антов вече е на втора позиция при реализаторите, като има общо 411 точки през сезона и пред него е само словенският национал Ник Муянович.
Сен Назер на Владимир Гърков загуби от Аячо също с 2:3 (22:25, 25:19, 20:25, 26:24, 17:19). Юношата на Левски Гърков отбеляза 11 точки за тима си - 10 от атака и една блокада. Сен Назер е на 11-о място с 19 точки от 20 мача.