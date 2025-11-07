Венислав Антов най-резултатен при победа на Туркоан

Българският диагонал Венислав Антов бе най-резултатен за победата на тима си Туркоан над Тулуза с 3:0 гейма (25:23, 30:28, 25:18).

Световният вицешампион с България отбеляза 16 точки - 14 от атака (48% успеваемост) и два аса от сервис - най-добро постижение в мача. Българинът бе най-резултатен в мача.

Тимът на Туркоан е на второ място в класирането на "Мармара СпайкЛиг", като има 11 точки от 5 мача, колкото има и лидерът Тур, който обаче е с мач по-малко.

Тази вечер Сен Назер на Владимир Гърков ще бъде домакин на Шомон, който игра миналата година срещу Левски в групите на Шампионската лига.