Венислав Антов най-резултатен при победа на Туркоан

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Световният вицешампион с България отбеляза 16 точки в двубоя срещу Тулуза.

Венислав Антов
Снимка: startphoto.bg
Българският диагонал Венислав Антов бе най-резултатен за победата на тима си Туркоан над Тулуза с 3:0 гейма (25:23, 30:28, 25:18).

Световният вицешампион с България отбеляза 16 точки - 14 от атака (48% успеваемост) и два аса от сервис - най-добро постижение в мача. Българинът бе най-резултатен в мача.

Тимът на Туркоан е на второ място в класирането на "Мармара СпайкЛиг", като има 11 точки от 5 мача, колкото има и лидерът Тур, който обаче е с мач по-малко.

Тази вечер Сен Назер на Владимир Гърков ще бъде домакин на Шомон, който игра миналата година срещу Левски в групите на Шампионската лига.

