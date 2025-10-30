Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка

Журналистът от "24 часа" Найден Тодоров е първият носител на приз "Вера Маринова", учреден от Българска федерация художествена гимнастика (БФХГ) и носещ името на голямата спортна журналистка. Призът му беше връчен лично от Вера Маринова. В категория "новини" беше отличена Кръстина Иванова (БНР), в категория "интервю" Светослав Иванов (БТВ), в категория "есе" Анелия Донева, категория "коментар" Моника Симеонова (БНТ) и категория "подкаст" Лаура Траатс.

Приз "Вера Маринова" ще бъде ежегодна лична награда за най-въздействащо, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика в България.

"Когато има шестима наградени и един краен победител и когато всичко е правено с толкова много желание, аз съм безкрайно признателна за това, което направиха", каза пред БНТ Маринова по повод учредяването на приза носещ нейното име.

Попитана колко е важна обективността при отразяването на спортни събития, тя отговори:

"Изключително важно е, и всеки коментатор трябва да има чувството за мярка, защото има и такива моменти, в които нашите не са най-силните и някой друг побеждава. За това е необходимо разбиране на спорта, разбиране на ситуацията, разбиране на действащите лица. Но във всички случаи всеки му заслуженото и най-важното запазване на уважението и на добрия тон. Само така светът ще ни признае, той и за това ни признава в крайна сметка, след преминаването на една много дълбока криза в средата на 90-те и началото на 2000-а година."



