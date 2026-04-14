Верижна катастрофа затрудни трафика на АМ "Хемус"

Верижна катастрофа затрудни трафика на автомагистрала "Хемус". Рязко спиране на лек автомобил в ускорителната лента на магистралата е предизвикало катастрофата.

Сблъсъкът е станал на 300 метра от етапната връзка за Шумен в посока Варна. Движещите се зад леката кола, управлявана от жена, два камиона не са успели са спрат и удрят колата отзад.

За преглед в болницата е транспортирана жената, която е контакта. Заради катастрофата е въведена временна организация на движение. Екипи на "Пътна полиция" и АПИ регулират движението.