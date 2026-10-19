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Весела Лечева и Енчо Керязов присъстваха на откриването на бюст-паметника на Стефан Чапрашиков

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Спорт
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Двамата бяха сред официалните гости на събитието.

весела лечева енчо керязов присъстваха откриването бюст паметника стефан чапрашиков
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Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на федерацията по ски Цеко Минев, легендата Петър Попангелов, кметът на Дупница Първан Дангов, представители на местната власт, спортни деятели и граждани присъстваха днес на официалното откриване на бюст-паметник на Стефан Чапрашиков.

Чапрашиков е български дипломат, виден спортен деец и крупен тютюнотърговец от известния род Чапрашикови. Той е член на Международния олимпийски комитет от 1929 г. и почетен председател на Българския олимпийски комитет. Чапрашиков е и един от основателите на Българския ски съюз.

За мен е особена чест да присъствам на това събитие, с което си спомняме за Стефан Чапрашиков. Страстта му към спорта е истинска и лична. В онези десетилетия българският спорт е млад, бедно организиран и често изолиран от големите европейски центрове. Нуждае се от три неща - организация, пари и международен авторитет. Стефан Чапрашиков дава и трите.

Меценатството в спорта често остава незабелязано, защото не се измерва с медали и рекорди. А всъщност то е основата, върху която тези медали се трупат. Преди да се появи шампионът, трябва да има някой, който да осигури екипировката, пътя, залата, състезанието. Преди да се роди традицията, трябва да има човек, който да повярва, че си заслужава да започне. Такава е ролята на Чапрашиков – не на героя на пистата, а на онзи, който подава ръка още преди първата стъпка“, каза Весела Лечева.

Тя припомни и малко познатия исторически факт, че Стефан Чапрашиков е бил член на МОК.

През 1929 г., по предложение на министър-председателя Андрей Ляпчев, Чапрашиков е избран за член на Международния олимпийски комитет, а след това става и почетен председател на Българския олимпийски комитет. За малка държава като България това не е просто почетно звание. Членът на МОК е гласът на страната си в най-високото място на олимпизма - човекът, който говори с домакините на игрите, познава правилата, познава хората и може да отвори врати. Чапрашиков е точно такъв българин - образован, говорещ езици, възпитан в дипломацията и с авторитет, който не се купува“, добави Лечева.

Председателят на БОК подчерта и заслугите на Чапрашиков за град Дупница.

„Щедростта на Чапрашиков не се измерва само със спорт. За построяването на читалището в Дупница той дарява над един милион и шестстотин хиляди лева. Полага началото на фонд „Туристически дом“ със 170 000 лева, със собствени средства изгражда пътя от село Самораново до почивната станция“, отбеляза тя.

Идеята за паметника на Чапрашиков е на Явор Тодоров, който е възпитаник на Националната спортна академия. Автор е на множество книги на спортна и историческа тематика. Бюстът е направен с пари от дарения. Отливката е направена от Александър Хайтов. След откриването на паметника, посетителите разгледаха и изложбата със снимки на известния фотограф Бончук Андонов.

#Стефан Чепрашиков # Енчо Керязов #Весела Лечева

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