БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител...
Чете се за: 00:27 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Италия е за четвърти път домакин на най-големия спортен форум след Кортина 1956, Рим 1960 и Торино 2006.

Весела Лечева и Марчело Апичела
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на посланика на Италия Марчело Апичела в посолството в София. Двамата обсъдиха съвместни инициативи преди предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, които се откриват на 6-и февруари на стадион „Сан Сиро“.

Италия е за четвърти път домакин на най-големия спортен форум след Кортина 1956, Рим 1960 и Торино 2006.

„Италия се е доказала като отличен организатор не само на Олимпийски игри, но и на редица други големи състезания. Нямам съмнение, че ще покажете най-доброто от страната си и ще бъдете гостоприемни към всички спортисти. Италия преживя тежко Ковид-пандемията и е символично, че това са първите Зимни игри, които ще са отново с публика и пред пълни трибуни, която е най-важното за такъв спортен форум“, отбеляза Весела Лечева.

Марчело Апичела гарантира, че страната му е готова да приеме най-добрите спортисти в света, в това число и спечелилите квоти български състезатели в зимните спортове. Италианският посланик отбеляза, че е горд, че негов сънародник е извел българския национален тим до сребърните медали на Световното първенство по волейбол, както и че България ще е домакин на популярното колоездачно състезание Джиро д’Италия догодина.

„България и Италия имат традиционно добри връзки в спорта. Много наши елитни състезатели играят във вашите клубове и имат чудесна кариера и възможности за развитие. Не само спортистите, но и всички останали граждани изпитват респект към страната ви заради футбола, волейбола, баскетбола, ските, всички дисциплини, които развивате, както и заради вашата история, култура, туризъм, кулинария“, добави Лечева.

Олимпийските игри в Милано - Кортина са пример за глобално световно състезание, в което екологията ще е водещ приоритет. Организаторите използват в значителна степен съществуващите съоръжения и инфраструктура, за да намалят разходите и въздействието върху околната среда, като 85% от съоръженията вече съществуват, отчетоха Лечева и Апичела в своя разговор.

За първи път ще бъдат запалени и два огъня едновременно – в Милано, и Кортина, като се очаква основната българска група да е на откриването в Кортина. Курортът е най-близо до Антерселва, където ще бъдат настанени българските биатлонисти.

Свързани статии:

СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело
СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второ дело
Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на...
Чете се за: 02:05 мин.
Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри
Весела Лечева участва в среща за спорта в Европа с Кърсти Ковънтри
Председателят на МОК бе част от събитието в Брюксел по покана на...
Чете се за: 04:00 мин.
#Марчело Апичела #Милано/Кортина 2026 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
4
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
6
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Зимни

Сестрите Макуга, които се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Сестрите Макуга, които се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ
Чете се за: 02:10 мин.
Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
Чете се за: 02:37 мин.
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
Чете се за: 02:00 мин.
Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви
Чете се за: 01:00 мин.
Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на рафинерията в България ще обезпечи нормалната й работа
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ