Весела Лечева и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на посланика на Италия Марчело Апичела в посолството в София. Двамата обсъдиха съвместни инициативи преди предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, които се откриват на 6-и февруари на стадион „Сан Сиро“.

Италия е за четвърти път домакин на най-големия спортен форум след Кортина 1956, Рим 1960 и Торино 2006.

„Италия се е доказала като отличен организатор не само на Олимпийски игри, но и на редица други големи състезания. Нямам съмнение, че ще покажете най-доброто от страната си и ще бъдете гостоприемни към всички спортисти. Италия преживя тежко Ковид-пандемията и е символично, че това са първите Зимни игри, които ще са отново с публика и пред пълни трибуни, която е най-важното за такъв спортен форум“, отбеляза Весела Лечева.

Марчело Апичела гарантира, че страната му е готова да приеме най-добрите спортисти в света, в това число и спечелилите квоти български състезатели в зимните спортове. Италианският посланик отбеляза, че е горд, че негов сънародник е извел българския национален тим до сребърните медали на Световното първенство по волейбол, както и че България ще е домакин на популярното колоездачно състезание Джиро д’Италия догодина.

„България и Италия имат традиционно добри връзки в спорта. Много наши елитни състезатели играят във вашите клубове и имат чудесна кариера и възможности за развитие. Не само спортистите, но и всички останали граждани изпитват респект към страната ви заради футбола, волейбола, баскетбола, ските, всички дисциплини, които развивате, както и заради вашата история, култура, туризъм, кулинария“, добави Лечева.

Олимпийските игри в Милано - Кортина са пример за глобално световно състезание, в което екологията ще е водещ приоритет. Организаторите използват в значителна степен съществуващите съоръжения и инфраструктура, за да намалят разходите и въздействието върху околната среда, като 85% от съоръженията вече съществуват, отчетоха Лечева и Апичела в своя разговор.

За първи път ще бъдат запалени и два огъня едновременно – в Милано, и Кортина, като се очаква основната българска група да е на откриването в Кортина. Курортът е най-близо до Антерселва, където ще бъдат настанени българските биатлонисти.