БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева участва в консултация с Кърсти Ковънтри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Разговорът за бъдещето на олимпийското движение продължи повече от час.

Весела Лечева
Слушай новината

Весела Лечева участва в консултация с президента на МОК Кърсти Ковънтри и председателите на Национални олимпийски комитети от цял свят. Разговорът за бъдещето на олимпийското движение продължи повече от час.

Ковънтри информира ръководителите на олимпийски комитети за резултатите от срещите в Лозана с членовете на комисии от МОК по консултационния процес „Fit for the Future“ (Готови за бъдещето). Лечева бе в централата на МОК преди 10 дни в качеството си на член на Комисията по обществени въпроси и корпоративни комуникации. Именно там се проведе и първият кръг на разговорите за бъдещето на МОК.

„Поздравявам Ви за инициативата да чуете различни гласове в олимпийското движение в началото на мандата си. Всеки от нас има опит – и като олимпийски състезател, и като ръководител, който може да сподели“, обърна се към Ковънтри председателят на БОК.

„Важно е да запазим своята неутралност – политическа и икономическа, в свят на огромни предизвикателства. Ако сме заедно, ако следваме Олимпийската харта, ще можем да съхраним огромния авторитет на МОК, както и безспорната репутация на олимпийското движение“, добави Лечева.

„Не бих могла да бъда по-съгласна с Вас. Като президент на МОК това е една от най-важните ми задачи – да опазим нашето движение, защото независимостта е неговата най-голяма сила“, отговори Ковънтри на изказването на Лечева.

В началото на септември МОК създаде четири нови работни групи като част от инициативата „Fit for the Future“ (Готови за бъдещето), които ще се фокусират върху развитието на Младежките олимпийски игри, олимпийската програма, защитата на женските дисциплини, както и търговските партньорства и маркетинга. Тези групи, сформирани под ръководството на президента на МОК Ковънтри, включват и представители на международни федерации, които ще се занимават с ключови предизвикателства и бъдещата стратегия.

След резултатите от дискусиите в Лозана, както и след тази с президентите на всички Национални олимпийски комитети, която се проведе снощи, работните групи ще обобщят всички важни изводи, за да оформят политиката на МОК за следващите години.

#Кърсти Ковънтри #Български олимпийски комитет (БОК) #Международен олимпийски комитет (МОК) #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
1
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
2
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
3
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
4
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
6
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Още

България продължава със силното представяне на световното по скокове на батут
България продължава със силното представяне на световното по скокове на батут
Спортни новини 14.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.11.2025 г., 20:50 ч.
Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика
Чете се за: 01:47 мин.
Петър Младенов участва в младежкия форум Voice it 2025 Петър Младенов участва в младежкия форум Voice it 2025
Чете се за: 01:55 мин.
България в Топ 8 на отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на световното в Кайро България в Топ 8 на отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на световното в Кайро
Чете се за: 00:55 мин.
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Надежда Йорданова за дерогацията на "Лукойл": Дава ни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ