Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия

Александър Везенков отново бе над всички, но Олимпиакос остана на крачка от нов верен ход в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Валенсия с 84:85 в среща от 33-ия кръг, изиграна в "Роч Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас имаше огромни шансвое да спечели, като всичко бе решено във финалните акорди, когато два точни наказателни удара на Серхио де Лареа позволиха на състава, воден от Педро Мартинес, да спре пропадането си от две поредни поражения в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите и имаше своите моменти. Българският национал блесна през първото полувреме и поведе листата на реализаторите за гърците, но бе лимитиран само до 2 точки през второто. Крилото остави на сметката си 17 точки и 6 борби за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средна дистанция, 1/2 зад дъгата и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" имат 22 победи и 12 загуби, като продължават да се намират на вторто място във временното класиране, а испанците заемат четвъртата позиция с 21 успеха и 12 поражения. Следващият мач за Везенков и компания в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще бъде на 3 април, когато ще имат визита на АСВЕЛ Вильорбан, докато за Валенсия предстои гостуване на Партизан на 27 март (петък).

Двата отбора вървяха ръка за ръка в откриващите минути. Александър Везенков бе замесен във всичко най-интересно в офанзивен план за гостите, докато от другата страна липсваше водещ реализатор. Тенденцията рядко се променяше и в края на встъпителния период по-добрите решения, взети от домакините, доведоха до крехък аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

За промяна рядко можеше да става на въпрос и в следващата десетка, като единствено ефективността не беше такава, каквато бе в първата. Завръщането на Везенков в игра, както и вдигането на обороти в нападение, окрили гърците да нарушат статуквото и да се оттеглят в съблекалнята при 50:42.

Испанците намериха рецептата да спрат нападението на своите съперници и на свой ред да провокират обрат на старта на третата част със съдействието на Жаан Монтеро и Барнко Бадио. „Червено-белите“ се намираха в колапс, но Тайсън Уорд и Алек Питърс разсеяха тези съмнения за 2-точков аванс след 30 минути игрово време.

Този път тимът от Пирея обърна внимание на защитата при откриването на заключителната четвърт, за да направи нова стъпка към двуцифрената разлика. „Оранжевите“ върнаха жеста чрез Бракстън Кий и Монтеро по пътя към нов обрат, този път от 2 точки с 57 секунди, оставащи на часовника. Тройка на Еван Фурние изведе гостите с точка напред във финалните 13 секунди. В ответната атака Серхио де Лареа не сбърка и при двата си опита само с 2 секунди до края. Последва пропуск на Фурние със сирената и това бе всичко.

Тайсън Уорд се разписа с 15 точки за Олимпиакс. Еван Фурние регистрира 12 и 5 асистенции, Алек Питърс реализира 10.

Бранко Бадио финишира с 15 точки и 5 борби за Валенсия. Жан Монтеро наниза 13 точки, Бракстън Кий има 12, Нийл Сако има 10.