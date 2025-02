Везенков вдъхнови Олимпиакос срещу Париж (ВИДЕО)

Александър Везенков не изневери на отличната си форма и се погрижи Олимпиакос да ликува за втори пореден път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници сразиха Париж с 90:73 в среща от 25-ия кръг, изиграна в "Адидас Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас взе всичко в ръцете си още на старта и до финалната сирена съумя да отблъсне всеки опит за щурм на състава на Тиаго Сплитер.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и бе над всички за гърците. Българският национал съсипа защитата на французите през първата част, когато изригна със 17 точки, за да влезе отново в ролята на топреализатор. Крилото остави на сметката си 23 точки, 6 борби и 2 асистенции за 30 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/5 от средна дистанция, 3/5 отвъд дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" продължават да властват на върха във временното класиране в турнира на богатите с 18 победи и 7 загуби, а парижани се смъкнаха до седмото място с 14 успеха и 10 поражения.

A brilliant road performance from @Olympiacos_BC who continue their remarkable form #EveryGameMatters pic.twitter.com/DJT013EHEP

Откриващите минути преминаха под знака на шоуто на Александър Везенков, който се превърна загадка за френската защита. Домакините се намираха в пълен нокдаун, особено в офанзивен план, а Еван Фурние и Найджъл Уилямс-Гос се присъединиха към Везенков, за да могат гърците да си издействат актив от 15 точки в края на встъпителния период.

Французите влязоха в релси при откриването на втората десетка и интригата започна да се показва на хоризонта, стопявайки значително своето изоставане. Янулис Ларендзакис обаче влезе в действие и осуети плановете на домакините, правейки така, че „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 48:31.

The MVP of January continues his emphatic form



All business in the French capital thus far @sashavezenkov #EveryGameMatters pic.twitter.com/Bl3FxvsRcg